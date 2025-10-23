Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США розширили операцію з ліквідації кораблів наркотрафіку на Тихий океан

Потоплено вже восьме судно.

США розширили операцію з ліквідації кораблів наркотрафіку на Тихий океан
ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Міністр війни США Піт Геґсет заявив, що збройні сили країни ліквідували вже восьмий корабель, який перевозив наркотики - цього разу на сході Тихого океану, що знаменує розширення операції.

Як пише Associated Press, внаслідок атаки на судно загинули двоє людей. Загалом впродовж серії ударів ВМС США по кораблях наркотрафіку, яка розпочалася минулого місяця, кількість жертв складає 34 людини.

Усі попередні обстріли кораблів здійснювалися у Карибському морі. Тепер військові США звертають увагу на Південну Америку, де відбувається левова частка контрабанди кокаїну від найбільших у світі виробників.

Геґсет порівняв нинішню кампанію Пентагону проти наркокартелів з "війною проти тероризму", яку США оголосили на початку "нульових".   
