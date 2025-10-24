Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
США розкритикували голосування у парламенті Ізраїлю щодо анексії Західного Берегу

Такі дії ставлять під загрозу мирний план щодо Гази.

США розкритикували голосування у парламенті Ізраїлю щодо анексії Західного Берегу
Ізраїльська військова операція на Західному Березі
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив з критикою символічного голосування в ізраїльському парламенті щодо поширення законів держави на територію Західного Берегу Йордану.

Як пише BBC, праворадикали у Кнессеті домоглися попереднього схвалення рішення, яке фактично є юридичною основою для анексії земель Палестини. 

За словами Венса, який завершує свій візит до Ізраїлю, такі дії є "дурним політичним трюком, який слугує образою для США". Віцепрезидент наголосив, що політика адміністрації Дональда Трампа чітко говорить про неможливість анексії Ізраїлем Західного Берегу. За такого сценарію влада Ізраїлю втратила б будь-яку підтримку з боку Сполучених Штатів.

Трамп особисто заявляв, що не допустить анексії Західного Берегу, оскільки дав відповідну обіцянку арабським країнам.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також розкритикував голосування у парламенті, назвавши його "свідомою політичною провокацією з боку опозиції для того, щоб посіяти розбрат". Голова уряду запевнив, що його партія не дасть можливість документу пройти інші етапи ухвалення.

   
