У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

Мадуро: ніякої божевільної війни, будь ласка!

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно запевнив, що знає про присутність ЦРУ в країні.

Мадуро: ніякої божевільної війни, будь ласка!
Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти “божевільної війни”.

Про це повідомляє France 24.

“Так, мир, так, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!” – сказав Мадуро англійською на зустрічі з профспілками.

В свою чергу, міністр оборони Венесуели Володимир Падріно запевнив, що знає про присутність ЦРУ в країні.

"Вони можуть розгорнути — я не знаю, скільки — підрозділів, пов'язаних з ЦРУ, для таємних операцій, але будь-яка спроба буде марною", - заявив Падріно.

  • Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що уповноважив ЦРУ на проведення операцій у Венесуелі.
  • Дозвіл на застосування ЦРУ дозволить проводити операції в Венесуелі в односторонньому порядку або в межах будь-яких інших американських військових операцій. 
  • Каракас остерігається, що дії США можуть бути спрямовані на зміну режиму в країні. Ніколас Мадуро уже мобілізував армію, поліцію і цивільні загони, аби захищатися. 
  • Венесуельська влада раніше заявляла, що США прагнуть дістатися до їхніх нафтових запасів. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies