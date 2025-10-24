Мадуро: ніякої божевільної війни, будь ласка!

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти “божевільної війни”.
Про це повідомляє France 24.
“Так, мир, так, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!” – сказав Мадуро англійською на зустрічі з профспілками.
В свою чергу, міністр оборони Венесуели Володимир Падріно запевнив, що знає про присутність ЦРУ в країні.
"Вони можуть розгорнути — я не знаю, скільки — підрозділів, пов'язаних з ЦРУ, для таємних операцій, але будь-яка спроба буде марною", - заявив Падріно.
- Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що уповноважив ЦРУ на проведення операцій у Венесуелі.
- Дозвіл на застосування ЦРУ дозволить проводити операції в Венесуелі в односторонньому порядку або в межах будь-яких інших американських військових операцій.
- Каракас остерігається, що дії США можуть бути спрямовані на зміну режиму в країні. Ніколас Мадуро уже мобілізував армію, поліцію і цивільні загони, аби захищатися.
- Венесуельська влада раніше заявляла, що США прагнуть дістатися до їхніх нафтових запасів.