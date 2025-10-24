Мадуро: ніякої божевільної війни, будь ласка!

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно запевнив, що знає про присутність ЦРУ в країні.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти “божевільної війни”.

Про це повідомляє France 24.

“Так, мир, так, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!” – сказав Мадуро англійською на зустрічі з профспілками.

В свою чергу, міністр оборони Венесуели Володимир Падріно запевнив, що знає про присутність ЦРУ в країні.

"Вони можуть розгорнути — я не знаю, скільки — підрозділів, пов'язаних з ЦРУ, для таємних операцій, але будь-яка спроба буде марною", - заявив Падріно.