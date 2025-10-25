Розвідка: 73% ключових товарів російської промисловості у мінусі

У третьому кварталі показник зросте ще більше.

Російська промисловість демонструє системне скорочення випуску цивільної продукції. Зниження охоплює харчову, легку, металургійну та машинобудівну галузі, зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

Зокрема, серед 129 ключових позицій у від’ємній зоні перебуває дедалі більше товарів. Якщо у січні–квітні їхня частка становила 66 %, то за сім місяців – уже 73 %.

У харчовому секторі виробництво кондитерських виробів за дев’ять місяців скоротилося на 5,1 %, у вересні – на 4,3 %. Випуск цукру впав на 6,1 %, до 2,7 млн тонн.

Попри вересневе зростання виробництва круп на 12,1 % завдяки врожаю, за дев’ять місяців показник залишається на рівні –6,9 %. Хлібопекарська галузь втратила 3,1 % (3,4 млн тонн), борошномельна – 5,6 % (6,5 млн тонн).

"Загальна динаміка свідчить: попри окремі короткострокові сплески, спад цивільного виробництва стає стійким трендом. Це відображає як структурні проблеми економіки, так і переорієнтацію ресурсів на військові потреби", – зазначають у розвідці.