Розвідка: РФ в аутсайдерах на нафтовому ринку серед великих експортерів

Технічний потенціал приросту видобутку в Росії – лише 190 тис. барелів на добу.

Низький потенціал приросту видобутку нафти в Росії робить її аутсайдером серед великих експортерів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Провідні гравці нафтового ринку мають значний "запас міцності" у виробництві нафти.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак і Кувейт здатні збільшити видобуток нафти сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу впродовж 90 днів.

Водночас технічний потенціал приросту видобутку в Росії – лише 190 тис. барелів на добу, що ставить її в аутсайдери серед великих експортерів чорного золота.

За даними розвідки, найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн барелів на добу та ОАЕ – 640 барелів на добу. У разі політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку.

"Профіцит виробничих потужностей країн ОПЕК – прихований важіль впливу на глобальний ринок, який дає їм змогу не лише стабілізувати ціни, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів, зокрема Росію", — ідеться у повідомленні.