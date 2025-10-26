Розвідка: РФ в аутсайдерах на нафтовому ринку серед великих експортерів

Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСвіт

Розвідка: РФ в аутсайдерах на нафтовому ринку серед великих експортерів

Технічний потенціал приросту видобутку в Росії – лише 190 тис. барелів на добу.

Розвідка: РФ в аутсайдерах на нафтовому ринку серед великих експортерів
Фото: mbk-news.appspot.com

Низький потенціал приросту видобутку нафти в Росії робить її аутсайдером серед великих експортерів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Провідні гравці нафтового ринку мають значний "запас міцності" у виробництві нафти.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірак і Кувейт здатні збільшити видобуток нафти сумарно майже на 3,2 млн барелів на добу впродовж 90 днів.

Водночас технічний потенціал приросту видобутку в Росії – лише 190 тис. барелів на добу, що ставить її в аутсайдери серед великих експортерів чорного золота.

За даними розвідки, найбільший профіцит мають Саудівська Аравія – 2,13 млн барелів на добу та ОАЕ – 640 барелів на добу. У разі політичного рішення ці країни можуть оперативно наростити обсяги видобутку.

"Профіцит виробничих потужностей країн ОПЕК – прихований важіль впливу на глобальний ринок, який дає їм змогу не лише стабілізувати ціни, а й посилювати конкурентний тиск на інших експортерів, зокрема Росію", — ідеться у повідомленні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies