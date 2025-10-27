Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Трамп прилетів до Японії, із прем’єркою Такаїчі зустрінеться завтра

Перспективою візиту є укладення угоди між країнами щодо розвитку судноплавства.

Трамп прилетів до Японії, із прем’єркою Такаїчі зустрінеться завтра
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прилетів до Японії, повідомляє Bloomberg.

У межах візиту Трампа запланована зустріч з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, перспективою візиту є укладення угоди між країнами щодо розвитку суднобудівного потенціалу. “З нетерпінням чекаю зустрічі з новим прем’єр-міністром. Чувпро неї неймовірні речі”, ‒ сказав Трамп під час спілкування зі журналістами.

Трамп зазначав, що США хочуть “більше кораблів”. “Ми втратили цю галузь, але ми її повернемо”, – сказав він.

Ця зустріч є серйозним випробуванням для новообраної Такаїчі. Її Ліберально-демократична партія поступово оговтується після фінансового скандалу, пов’язаного з прихованими партійними фондами, який призвів до відставки двох прем’єр-міністрів. Урядовиця займається реалізацією торговельної угоди, укладеної за посередництва її попередника, яка включає туманне зобов'язання Японії вкласти 550 мільярдів доларів у проєкти США.

У Японію республіканець прибув з Малайзії, де брав участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).

Більше про візит Трампа

Візит Трампа розпочнеться із зустрічі з японським імператором Нарухіто в понеділок в Імператорському палаці в Токіо. У 2019 році Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з Нарухіто як імператором після того, як його батько, Акіхіто, зрікся престолу, ‒ вперше за кілька століть у японській історії.

У вівторок він зустрінеться з Такаїчі, після чого вони оглянуть атомний авіаносець USS George Washington на військово-морській базі Йокосука на південь від Токіо. Увечері того ж дня Трамп вечерятиме з представниками бізнесу.
