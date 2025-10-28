Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

Україна веде переговори про флот з 250 нових літаків: Grippen, F-16 та Rafale

150 з них – це шведські літаки. 

Україна веде переговори про флот з 250 нових літаків: Grippen, F-16 та Rafale
Фото: EPA

Україна веде переговори про розвиток її авіації зі США про F-16, Францією про Rafale та Швецією про Grippen. Загальний запит – флот на 250 нових літаків, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня. 

Нещодавна успішна домовленість про продаж українцям шведських літаків Grippen стала можливою завдяки згоди Сполучених Штатів. Зеленський сказав, що тривалий час домовленість була неможливою, хоч він порушував це питання у різних форматів близько 8 разів. 

“Зараз у нас є велика програма майбутнього української бойової авіації. Ми вийшли на три платформи – безумовно, їх у світі більше, але з урахуванням досвіду наших пілотів, з урахуванням можливостей нашого ворога, цієї війни та інших речей – зупинились на цих трьох платформах. «Гріпен», наприклад, є одним із фаворитів цих платформ”, – сказав він.

Зеленський пояснив, що ці шведські літаки вигідні, бо можуть здійснювати зліт та посадку з траси. Також для них потрібна найменша кількість людей, а пілоти можуть опанувати їх усього за пів року, а не за півтора, як вимагають F-16. А ще вони зручні у питанні застосування зброї. 

“Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо «Гріпена – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити”, – пояснив президент. 

Саме тому обрали три паралельні платформи: F-16, “Гріпен” та “Рафаль”.

На французькі літаки є великий попит і, відповідно, велика черга. Але плюсом було те, що переговори про їх отримання треба вести лищше з Францією. 

“За F-16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. І старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення”, – пояснив він.

Стосовно шведських літаків є домовленість на 150 одиниць.

“Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. «Гріпени» будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію «Гріпена». Я вважаю, що це історична домовленість”, – сказав він. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies