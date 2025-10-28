Україна веде переговори про флот з 250 нових літаків: Grippen, F-16 та Rafale

Україна веде переговори про розвиток її авіації зі США про F-16, Францією про Rafale та Швецією про Grippen. Загальний запит – флот на 250 нових літаків, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Нещодавна успішна домовленість про продаж українцям шведських літаків Grippen стала можливою завдяки згоди Сполучених Штатів. Зеленський сказав, що тривалий час домовленість була неможливою, хоч він порушував це питання у різних форматів близько 8 разів.

“Зараз у нас є велика програма майбутнього української бойової авіації. Ми вийшли на три платформи – безумовно, їх у світі більше, але з урахуванням досвіду наших пілотів, з урахуванням можливостей нашого ворога, цієї війни та інших речей – зупинились на цих трьох платформах. «Гріпен», наприклад, є одним із фаворитів цих платформ”, – сказав він.

Зеленський пояснив, що ці шведські літаки вигідні, бо можуть здійснювати зліт та посадку з траси. Також для них потрібна найменша кількість людей, а пілоти можуть опанувати їх усього за пів року, а не за півтора, як вимагають F-16. А ще вони зручні у питанні застосування зброї.

“Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо «Гріпена – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити”, – пояснив президент.

Саме тому обрали три паралельні платформи: F-16, “Гріпен” та “Рафаль”.

На французькі літаки є великий попит і, відповідно, велика черга. Але плюсом було те, що переговори про їх отримання треба вести лищше з Францією.

“За F-16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. І старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення”, – пояснив він.

Стосовно шведських літаків є домовленість на 150 одиниць.

“Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. «Гріпени» будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію «Гріпена». Я вважаю, що це історична домовленість”, – сказав він.