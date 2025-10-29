Трамп приїхав у Південну Корею, йому там вручили копію золотої корони і орден

Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Південна Корея зустріла президента США Дональда Трампа в середу копією золотої корони та нагородила його "Великим орденом Мугунхва" – найвищою державною нагородою країни.

Про це пише Reuters.

Трамп прибув до Південної Кореї на завершальному етапі свого турне Азією, у межах якого він також відвідав Малайзію та Японію. Очікується, що в країні він проведе важливі торгові переговори з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Американські та південнокорейські військові літаки супроводжували борт №1 під час заходу на посадку, а на злітній смузі президента США зустрічав військовий оркестр Південної Кореї, який виконав "YMCA", після чого відбувся гарматний салют.

Лі розраховує отримати від Трампа поступки в затяжних переговорах щодо зниження американських мит проти Південної Кореї, і намагається прихилити його, зокрема, похвалою за дипломатичні ініціативи щодо Північної Кореї.

За інформацією офісу Лі, Трампа нагородили "Великим орденом Мугунхва" як "миротворця" на Корейському півострові. Нагорода названа на честь національної квітки Південної Кореї – рожевого гібіскуса, відомого англійською як Rose of Sharon.

"Я хотів би вдягнути її прямо зараз", – сказав Трамп, коли йому вручили нагороду. За словами південнокорейського посадовця, він став першим президентом США, який отримав таку відзнаку.

Лі та Трамп зустрілися в музеї у місті Кьонґчжу – туристичному місті, відомому історичними гробницями й палацами з часів давнього королівства Сілла, яке правило приблизно третиною Корейського півострова до IX століття.

Трампу подарували також копію золотої корони Чхонмачхон. Оригінал, знайдений у гробниці в Кьонґчжу, є витвором тонкої роботи з високими золотими гребенями і підвісками у формі листя.

"Це символізує історію Сілла, яка підтримувала довготривалий період миру на Корейському півострові, а також нову еру мирного співіснування і спільного розвитку, задля якої працюватимуть разом США та Південна Корея", – йдеться у повідомленнях ЗМІ в перший день візиту.

Лідери провели робочий ланч, на якому подали салат з соусом "Тисяча островів" – жест, який, за словами офісу Лі, був виявом поваги до "історії успіху Трампа в його рідному Нью-Йорку". В меню також були місцеві страви "відповідно до вподобань президента Трампа".

День завершиться спільною вечерею з лідерами В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Таїланду та Сінгапуру.

Три дипломатичні джерела повідомили, що деякі з цих лідерів змінили свої графіки заради зустрічі з Трампом, який прибув до Південної Кореї та залишить її раніше офіційного початку саміту лідерів АТЕС, запланованого на п’ятницю і суботу.

Кьонґчжу зазвичай не є місцем проведення таких міжнародних заходів, і іноземні дипломати скаржилися на труднощі з бронюванням номерів, пошуком відповідних локацій для зустрічей і необхідністю перекидання персоналу з Сеула.

У середу міністерство закордонних справ Південної Кореї спростувало повідомлення про нестачу місць для проживання, заявивши, що заброньована лише близько половини доступних номерів у регіоні.

Під час свого першого президентського терміну Трамп провів низку зустрічей із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, але переговори зірвалися, коли Пхеньян активізував розробку ядерної зброї та балістичних ракет.

У середу Трамп повторив запрошення зустрітися з Кімом знову, але Північна Корея поки не відреагувала на його нові пропозиції.