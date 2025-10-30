Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

У Ризі відбувся масштабний мітинг проти виходу Латвії зі Стамбульської конвенції

Прем'єр-міністерка доєдналась до протестувальників.

У Ризі відбувся масштабний мітинг проти виходу Латвії зі Стамбульської конвенції
Протест у Ризі
Фото: Мережа X

Близько 5 тисяч латвійців у середу ввечері зібралися біля будівлі Сейму у Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. 

Як пише "Європейська правда", ця акція стала однією з найбільш масових у Латвії за останні роки. До мітингарів доєдналася навіть прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня, яка підтримала вимогу щодо збереження країни у списку підписантів Стамбульської конвенції.

Латвійський Сейм обговорює скасування ратифікації документа з минулого тижня. Проти конвенції виступають консервативні політичні сили, які вважають її "шкідливою" для традиційного інституту сім'ї. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс обіцяв не втручатися у суспільну дискусію та розглянути законопроєкт про вихід зі Стамбульської конвенції тоді, коли він потрапить до нього на підпис.
