У Ризі відбувся масштабний мітинг проти виходу Латвії зі Стамбульської конвенції

Близько 5 тисяч латвійців у середу ввечері зібралися біля будівлі Сейму у Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Як пише "Європейська правда", ця акція стала однією з найбільш масових у Латвії за останні роки. До мітингарів доєдналася навіть прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня, яка підтримала вимогу щодо збереження країни у списку підписантів Стамбульської конвенції.

Латвійський Сейм обговорює скасування ратифікації документа з минулого тижня. Проти конвенції виступають консервативні політичні сили, які вважають її "шкідливою" для традиційного інституту сім'ї. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс обіцяв не втручатися у суспільну дискусію та розглянути законопроєкт про вихід зі Стамбульської конвенції тоді, коли він потрапить до нього на підпис.