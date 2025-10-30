Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Генсек ООН засудив плани Трампа відновити випробування ядерної зброї

"Ми ніколи не повинні забувати катастрофічну спадщину понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених протягом останніх 80 років".

Генсек ООН засудив плани Трампа відновити випробування ядерної зброї
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував заяву президента США Дональда Трампа про можливе відновлення випробувань ядерної зброї

Про це повідомляє Associated Press.

Гутерреш наголосив, що ядерні випробування неприпустимі за жодних обставин, згадуючи катастрофічні наслідки попередніх випробувань.

"Ми ніколи не повинні забувати катастрофічну спадщину понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених протягом останніх 80 років. Ядерні випробування ніколи не можуть бути дозволені за жодних обставин", - зазначив генсек ООН.
