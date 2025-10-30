Генсек ООН засудив плани Трампа відновити випробування ядерної зброї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував заяву президента США Дональда Трампа про можливе відновлення випробувань ядерної зброї
Про це повідомляє Associated Press.
Гутерреш наголосив, що ядерні випробування неприпустимі за жодних обставин, згадуючи катастрофічні наслідки попередніх випробувань.
"Ми ніколи не повинні забувати катастрофічну спадщину понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених протягом останніх 80 років. Ядерні випробування ніколи не можуть бути дозволені за жодних обставин", - зазначив генсек ООН.
- Раніше Трамп заявив у власній соціальній мережі Truth Social, що дав доручення міністерству війни негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Ще три дні тому президент США засуджував російського диктатора Владіміра Путіна за те, що той випробовує ядерні ракети замість закінчення війни в Україні.