Генсек ООН засудив плани Трампа відновити випробування ядерної зброї

"Ми ніколи не повинні забувати катастрофічну спадщину понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених протягом останніх 80 років".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував заяву президента США Дональда Трампа про можливе відновлення випробувань ядерної зброї

Про це повідомляє Associated Press.

Гутерреш наголосив, що ядерні випробування неприпустимі за жодних обставин, згадуючи катастрофічні наслідки попередніх випробувань.

"Ми ніколи не повинні забувати катастрофічну спадщину понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених протягом останніх 80 років. Ядерні випробування ніколи не можуть бути дозволені за жодних обставин", - зазначив генсек ООН.