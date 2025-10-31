FT: філантропи США переводять мільйони доларів до Великої Британії через Трампа

Американські донори створюють у Великій Британії нові організації або переказують гроші до вже існуючих.

Американські філантропи перераховують сотні мільйонів доларів благодійних коштів до британських структур, оскільки погрози президента Дональда Трампа некомерційним організаціям спонукають заможних донорів діяти на випередження.

Як повідомили Financial Times семеро консультантів із філантропії та податкових питань, американські донори створюють у Великій Британії нові організації або переказують гроші до вже існуючих, побоюючись, що адміністрація почне активніше переслідувати тих, хто підтримує "ліберальні" справи.

Трамп раніше погрожував позбавити фінансування неурядові організації та міжнародні структури, які працюють у сферах різноманіття, рівності та клімату.

Один із провідних радників із філантропії розповів, що консультував юриста, який створює у Великій Британії благодійний фонд для американської фундації на суму близько 200 млн доларів, і що він також бере участь у переказі подібної суми від іншого донора. Інші юристи повідомили про аналогічні дії своїх мільярдерів-клієнтів.

Керівник однієї з найбільших благодійних організацій США підтвердив, що такі кроки відбуваються серед великих неприбуткових установ. За його словами, Британію обрали як "тиху гавань" через налагоджені банківські зв’язки, схожу правову систему та спільну мову.

Юристи зазначають, що філантропи не лише відкривають нові фонди, а й створюють "дочірні" організації своїх американських благодійних структур.

Хоча тенденція до пожертвувань британським організаціям існувала й раніше, переміщення грошей за кордон у таких масштабах є новим явищем.

У благодійному секторі існують побоювання, що Трамп може позбавити деякі організації статусу неприбуткових, і адміністрація вже спробувала зробити це щодо Гарвардського університету.

Комісія з благодійних організацій Великої Британії повідомила, що з початку фінансового року 2025–26 понад 200 американських некомерційних організацій подали заявки на реєстрацію у Великій Британії. Даних за попередні роки не надано.