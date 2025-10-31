Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
FT: філантропи США переводять мільйони доларів до Великої Британії через Трампа

Американські донори створюють у Великій Британії нові організації або переказують гроші до вже існуючих. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американські філантропи перераховують сотні мільйонів доларів благодійних коштів до британських структур, оскільки погрози президента Дональда Трампа некомерційним організаціям спонукають заможних донорів діяти на випередження.

Як повідомили Financial Times семеро консультантів із філантропії та податкових питань, американські донори створюють у Великій Британії нові організації або переказують гроші до вже існуючих, побоюючись, що адміністрація почне активніше переслідувати тих, хто підтримує "ліберальні" справи.

Трамп раніше погрожував позбавити фінансування неурядові організації та міжнародні структури, які працюють у сферах різноманіття, рівності та клімату.

Один із провідних радників із філантропії розповів, що консультував юриста, який створює у Великій Британії благодійний фонд для американської фундації на суму близько 200 млн доларів, і що він також бере участь у переказі подібної суми від іншого донора. Інші юристи повідомили про аналогічні дії своїх мільярдерів-клієнтів.

Керівник однієї з найбільших благодійних організацій США підтвердив, що такі кроки відбуваються серед великих неприбуткових установ. За його словами, Британію обрали як "тиху гавань" через налагоджені банківські зв’язки, схожу правову систему та спільну мову.

Юристи зазначають, що філантропи не лише відкривають нові фонди, а й створюють "дочірні" організації своїх американських благодійних структур.

Хоча тенденція до пожертвувань британським організаціям існувала й раніше, переміщення грошей за кордон у таких масштабах є новим явищем.

У благодійному секторі існують побоювання, що Трамп може позбавити деякі організації статусу неприбуткових, і адміністрація вже спробувала зробити це щодо Гарвардського університету.

Комісія з благодійних організацій Великої Британії повідомила, що з початку фінансового року 2025–26 понад 200 американських некомерційних організацій подали заявки на реєстрацію у Великій Британії. Даних за попередні роки не надано.
