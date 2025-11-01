Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

The Guardian: експринц Ендрю може отримати одноразову виплату та щорічну стипендію від короля

Кошти він отримає, щоб покрити переїзд і забезпечити стабільність після позбавлення титулів.

The Guardian: експринц Ендрю може отримати одноразову виплату та щорічну стипендію від короля
Віндзорський замок, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Колишній британський принц Ендрю, який нещодавно втратив титул, може отримати одноразову виплату та щорічну стипендію від короля.

Як пише The Guardian, план, який зараз узгоджується у Букінгемському палаці, передбачає, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор отримає шестизначну суму для переїзду з маєтку Royal Lodge у Віндзорі до приватного житла в Сандрінгемі у Норфолку. Після цього йому виплачуватиметься ануїтет (щорічна рента) з особистих коштів короля Чарльза, що перевищуватиме його військову пенсію у 20 тис. фунтів.

Рішення про позбавлення титулів ухвалено після того, як король офіційно ініціював процес позбавлення Ендрю його стилю, титулів і почестей, а також повідомив про припинення оренди Royal Lodge. 

Тим часом Скотленд-Ярд розглядає можливість відкриття нових кримінальних розслідувань щодо дій колишнього принца. Йдеться про дві справи: перевірку тверджень у посмертних мемуарах Вірджинії Джуффре та звинувачення, що Ендрю просив поліцію "зібрати компромат" на неї.

Ендрю залишиться в Royal Lodge до Різдва, після чого переїде. Це означає, що він не буде присутнім під час традиційного святкування у Сандрінгемі. Джерела повідомляють, що переїзд став особливо актуальним після того, як принц Вільям і принцеса Кетрін оселилися неподалік і не хотіли мати поруч скандального родича.

Також повідомляється, що королева Каміла підтримала рішення позбавити Ендрю титулів, побоюючись, що його історія може зашкодити її роботі з жертвами сексуального насильства.

Попри втрату звань, доньки – Беатріс і Євгенія – зберігають свої титули як онуки монарха. Екс-дружина, Сара Фергюсон, отримуватиме власне утримання.

Колишній принц залишається восьмим у черзі на престол, хоча активним учасником королівських справ більше не є. Формально він також залишається державним радником, однак парламент визначив, що лише "працюючі члени родини" можуть виконувати обов’язки короля за його відсутності.

Його 75-річна оренда на Royal Lodge мала діяти ще понад 50 років, але після перемовин з королем він погодився добровільно відмовитися від неї.

  • У квітні цього року померла Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю у секснасильстві.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies