The Guardian: експринц Ендрю може отримати одноразову виплату та щорічну стипендію від короля

Кошти він отримає, щоб покрити переїзд і забезпечити стабільність після позбавлення титулів.

Колишній британський принц Ендрю, який нещодавно втратив титул, може отримати одноразову виплату та щорічну стипендію від короля.

Як пише The Guardian, план, який зараз узгоджується у Букінгемському палаці, передбачає, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор отримає шестизначну суму для переїзду з маєтку Royal Lodge у Віндзорі до приватного житла в Сандрінгемі у Норфолку. Після цього йому виплачуватиметься ануїтет (щорічна рента) з особистих коштів короля Чарльза, що перевищуватиме його військову пенсію у 20 тис. фунтів.

Рішення про позбавлення титулів ухвалено після того, як король офіційно ініціював процес позбавлення Ендрю його стилю, титулів і почестей, а також повідомив про припинення оренди Royal Lodge.

Тим часом Скотленд-Ярд розглядає можливість відкриття нових кримінальних розслідувань щодо дій колишнього принца. Йдеться про дві справи: перевірку тверджень у посмертних мемуарах Вірджинії Джуффре та звинувачення, що Ендрю просив поліцію "зібрати компромат" на неї.

Ендрю залишиться в Royal Lodge до Різдва, після чого переїде. Це означає, що він не буде присутнім під час традиційного святкування у Сандрінгемі. Джерела повідомляють, що переїзд став особливо актуальним після того, як принц Вільям і принцеса Кетрін оселилися неподалік і не хотіли мати поруч скандального родича.

Також повідомляється, що королева Каміла підтримала рішення позбавити Ендрю титулів, побоюючись, що його історія може зашкодити її роботі з жертвами сексуального насильства.

Попри втрату звань, доньки – Беатріс і Євгенія – зберігають свої титули як онуки монарха. Екс-дружина, Сара Фергюсон, отримуватиме власне утримання.

Колишній принц залишається восьмим у черзі на престол, хоча активним учасником королівських справ більше не є. Формально він також залишається державним радником, однак парламент визначив, що лише "працюючі члени родини" можуть виконувати обов’язки короля за його відсутності.

Його 75-річна оренда на Royal Lodge мала діяти ще понад 50 років, але після перемовин з королем він погодився добровільно відмовитися від неї.