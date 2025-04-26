Померла Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю у секснасильстві

Померла Вірджинія Джуффре, яка є однією із жертв американського фінансиста і торговця людьми Джеффрі Епштейна. Вона також звинувачувала британського принца Ендрю у сексуальному насильстві. Жінка скоїла самогубство 41-річному віці.
Про це пише ВВС.
Про смерть жінки повідомила її сім'я, зазначивши, що Вірджинія померла на своїй фермі в Західній Австралії. У неї залишились троє дітей.
Джуффре стверджувала, що вперше зустрілася із принцом в 2000 році будинку подруги і партнерки Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, яка і завербувала неповнолітню Вірджинію.
Жінка казала, що була жертвою сексуальної експлуатації Епштейна з 2000 по 2002 рік, тобто у віці 16-18 років. За її словами, Епштейн примушував її до сексу з різними людьми, а також погрожував їй.
Вірджинія стверджувала, що займалася сексом із принцом Ендрю тричі: у Лондоні під час поїздки у 2001 році, в особняку Епштейна у Нью-Йорку, коли їй було 17 років, і на Віргінських островах, коли їй було 18. Принц Ендрю заперечував звинувачення і заявляв, що не пам’ятає Джуффре, проте є їхнє спільне фото у лондонському таунхаусі.
- Проти принца Ендрю Джуффре подала федеральний позов у 2021 році, який він погодився врегулювати за нерозкриту суму у 2022 році. Через звинувачення і причетність до справи Епштейна принц Ендрю відмовився від виконання обов’язків членів королівської родини.
- Епштейна заарештували у 2019 році. За версією звинувачення, у 2002-2005 роках мільярдер запрошував дівчат, наймолодшим з яких було 14 років, до своїх домівок у Флориді і на Манхеттені у Нью-Йорку. За сексуальні послуги він, за даними сторони обвинувачення, платив дівчатам сотні доларів.
- Сам Епштейн відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми.
- Епштейн наклав на себе руки в серпні 2019 року, перебуваючи у в'язниці Нью-Йорка в очікуванні суду за обвинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації.
- Згодом із фонду компенсацій жертвам Епштейна було сплачено більш ніж 121 млн доларів, їх отримали приблизно 138 людей.
- Епштейна вперше звинуватили в сексуальній експлуатації дітей ще 2005 року, але завдяки угоді зі слідством він отримав лише півтора року ув'язнення й вийшов на волю умовно-достроково. Після цього він був знову заарештований як правопорушник, який чинив сексуальні злочини.
- Син королеви Єлизавети є одним із найвідоміших людей, пов'язаних з Джеффрі Епштейном.
- Принцу Ендрю закидають саме те, що він продовжував дружити з Епштейном у 2010 році, після того як суд визнав того винним у втягненні дівчат у проституцію. Зокрема цього року принца Ендрю спіймали на брехні щодо зв'язків з Джеффрі Епштейном.