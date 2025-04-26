Померла Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю у секснасильстві

Померла Вірджинія Джуффре, яка є однією із жертв американського фінансиста і торговця людьми Джеффрі Епштейна. Вона також звинувачувала британського принца Ендрю у сексуальному насильстві. Жінка скоїла самогубство 41-річному віці.

Про це пише ВВС.

Про смерть жінки повідомила її сім'я, зазначивши, що Вірджинія померла на своїй фермі в Західній Австралії. У неї залишились троє дітей.

Джуффре стверджувала, що вперше зустрілася із принцом в 2000 році будинку подруги і партнерки Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, яка і завербувала неповнолітню Вірджинію.

Жінка казала, що була жертвою сексуальної експлуатації Епштейна з 2000 по 2002 рік, тобто у віці 16-18 років. За її словами, Епштейн примушував її до сексу з різними людьми, а також погрожував їй.

Вірджинія стверджувала, що займалася сексом із принцом Ендрю тричі: у Лондоні під час поїздки у 2001 році, в особняку Епштейна у Нью-Йорку, коли їй було 17 років, і на Віргінських островах, коли їй було 18. Принц Ендрю заперечував звинувачення і заявляв, що не пам’ятає Джуффре, проте є їхнє спільне фото у лондонському таунхаусі.

Проти принца Ендрю Джуффре подала федеральний позов у 2021 році, який він погодився врегулювати за нерозкриту суму у 2022 році. Через звинувачення і причетність до справи Епштейна принц Ендрю відмовився від виконання обов’язків членів королівської родини.