Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Турецька поліція затримала майже 50 осіб у справі щодо Імамоглу

Ще шестеро осіб поки що залишаються на волі. 

Турецька поліція затримала майже 50 осіб у справі щодо Імамоглу
Поліція Туреччини, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У суботу, 26 квітня поліція Туреччини затримала 47 осіб у корупційній справі, пов'язаній із мером Стамбула Екремом Імамоглу, якого минулого місяця ув’язнили.

Як пише АР, серед заарештованих у Стамбулі, сусідній провінції Текірдаг і столиці Анкарі, були високопосадовці столичного муніципалітету Стамбула. Головна прокуратура Стамбула каже, що одночасні операції були проведені проти 53 підозрюваних, але шестеро ще залишаються на волі. Обшуки тривають у будинках і на робочих місцях.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Турецькі ЗМІ повідомляють, що арештували заступника генерального секретаря муніципалітету Стамбула, особистого секретаря Імамоглу та керівника міської водопровідної компанії. Також затримали дружину радника Імамоглу. Цього радника заарештували ще у березні, він досі залишається у в'язниці.

Офіс губернатора Анкари повідомив у суботу, що 30 осіб були заарештовані під час протесту минулого вечора. Республіканська народна партія, лідером якої є Імамоглу, мала провести мітинг пізніше в суботу в середземноморському місті Мерсін.

Екрем Імамоглу є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах. Його затримання 19 березня мера призвело до того, що сотні тисяч людей вийшли на протести: багато хто вважає цю справу політичною.

Під час демострацій проти ув’язнення Імамоглу у країні арештували понад 2000 людей. Багато з них були студентами, але серед затриманих також були журналісти та профспілкові діячі.

Імамоглу звинувачують також в тероризмі в рамках паралельного розслідування, розпочатого минулого місяця. Однак його таки висунули кандидатом у президенти від його Республіканської народної партії (CHP). Але через відкриті справи йому можуть  заборонити займатися політикою.

Президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік.

  • Крім Імамоглу арештували і його адвоката. 
  • Крім цього, шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав акції масової непокори в країні після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу "рухом насильства".
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies