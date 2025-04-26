Турецька поліція затримала майже 50 осіб у справі щодо Імамоглу

Ще шестеро осіб поки що залишаються на волі.

У суботу, 26 квітня поліція Туреччини затримала 47 осіб у корупційній справі, пов'язаній із мером Стамбула Екремом Імамоглу, якого минулого місяця ув’язнили.

Як пише АР, серед заарештованих у Стамбулі, сусідній провінції Текірдаг і столиці Анкарі, були високопосадовці столичного муніципалітету Стамбула. Головна прокуратура Стамбула каже, що одночасні операції були проведені проти 53 підозрюваних, але шестеро ще залишаються на волі. Обшуки тривають у будинках і на робочих місцях.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що арештували заступника генерального секретаря муніципалітету Стамбула, особистого секретаря Імамоглу та керівника міської водопровідної компанії. Також затримали дружину радника Імамоглу. Цього радника заарештували ще у березні, він досі залишається у в'язниці.

Офіс губернатора Анкари повідомив у суботу, що 30 осіб були заарештовані під час протесту минулого вечора. Республіканська народна партія, лідером якої є Імамоглу, мала провести мітинг пізніше в суботу в середземноморському місті Мерсін.

Екрем Імамоглу є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах. Його затримання 19 березня мера призвело до того, що сотні тисяч людей вийшли на протести: багато хто вважає цю справу політичною.

Під час демострацій проти ув’язнення Імамоглу у країні арештували понад 2000 людей. Багато з них були студентами, але серед затриманих також були журналісти та профспілкові діячі.

Імамоглу звинувачують також в тероризмі в рамках паралельного розслідування, розпочатого минулого місяця. Однак його таки висунули кандидатом у президенти від його Республіканської народної партії (CHP). Але через відкриті справи йому можуть заборонити займатися політикою.

Президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік.