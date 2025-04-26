ЗМІ: Індія заявляє, що Пакистан обстріляв прикордоння Кашміру

Індія заявила, що пакистанські війська у ніч на 26 квітня відкрили вогонь по індійським постам вздовж кордону у Кашмірі.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє індійська сторона, військові пакистанської армії відкрили вогонь по індійських військах "по всій лінії контролю" в Кашмірі. Також додали, що обстріл з боку Пакистану був "неспровокований".

"Індійські війська відповіли належним чином стрілецькою зброєю", – йдеться у заяві.

Постраждалих немає.

Напередодні індійська армія заявила про обстріл індійський пост у секторі Гурез зі стрілецької зброї.

Напередодні Індія назвала різанину, в якій озброєні люди вбили 26 людей, більшість з яких індійці, "терактом" і звинуватила у ньому Пакистан.