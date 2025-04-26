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ЗМІ: Індія заявляє, що Пакистан обстріляв прикордоння Кашміру

Постраждалих немає.

ЗМІ: Індія заявляє, що Пакистан обстріляв прикордоння Кашміру
Фото: Basit Zargar/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Індія заявила, що пакистанські війська у ніч на 26 квітня відкрили вогонь по індійським постам вздовж кордону у Кашмірі. 

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє індійська сторона, військові пакистанської армії відкрили вогонь по індійських військах "по всій лінії контролю" в Кашмірі. Також додали, що обстріл з боку Пакистану був "неспровокований".

"Індійські війська відповіли належним чином стрілецькою зброєю", – йдеться у заяві.

Постраждалих немає.

Напередодні індійська армія заявила про обстріл індійський пост у секторі Гурез зі стрілецької зброї.

  • Напередодні Індія назвала різанину, в якій озброєні люди вбили 26 людей, більшість з яких індійці, "терактом" і звинуватила у ньому Пакистан. 
  • У відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу. Зокрема Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном. Також країни закрили повітряний простір одна для одної.
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