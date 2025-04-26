ЗМІ: Індія заявляє, що Пакистан обстріляв прикордоння Кашміру

Індія заявила, що пакистанські війська у ніч на 26 квітня відкрили вогонь по індійським постам вздовж кордону у Кашмірі.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляє індійська сторона, військові пакистанської армії відкрили вогонь по індійських військах "по всій лінії контролю" в Кашмірі. Також додали, що обстріл з боку Пакистану був "неспровокований".
"Індійські війська відповіли належним чином стрілецькою зброєю", – йдеться у заяві.
Постраждалих немає.
Напередодні індійська армія заявила про обстріл індійський пост у секторі Гурез зі стрілецької зброї.
- Напередодні Індія назвала різанину, в якій озброєні люди вбили 26 людей, більшість з яких індійці, "терактом" і звинуватила у ньому Пакистан.
- У відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу. Зокрема Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном. Також країни закрили повітряний простір одна для одної.