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США тиснуть на ЄС через кодекс правил для ШІ

У разі порушення закону компаніям загрожують штрафи до 7% від річного обороту.

США тиснуть на ЄС через кодекс правил для ШІ
ШІ, фото ілюстративне
Фото: Adobe Stock

Адміністрація Дональда Трампа закликала Євросоюз відмовитися від запропонованого кодексу правил для розробників штучного інтелекту, передає Bloomberg.

Американська місія в ЄС направила листа до Єврокомісії та кількох європейських урядів із застереженнями щодо запровадження кодексу в нинішньому вигляді. Представник комісії Томас Ренье підтвердив факт отримання листа.

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Документ, який поки перебуває на стадії фіналізації, має стати добровільною основою для дотримання правил ЄС про ШІ. У разі порушення самого закону компаніям загрожують штрафи до 7% від річного обороту.

Голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан раніше звертався до лідерів ЄС з критикою, що їхні правила «обмежують свободу слова» американців. Дональд Трамп назвав технологічні регуляції ЄС «формою податку».

Компанії Meta та Alphabet також розкритикували кодекс. Представник Meta Джоел Каплан заявив, що документ є «непрацездатним». Alphabet виступила проти вимог щодо авторських прав і зовнішнього тестування моделей.

У Білому домі останнє рішення ЄС оштрафувати Apple і Meta на 700 млн євро назвали «економічним вимаганням».

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