Рябикін: для виконання зобов'язань перед ЄС держава повинна наглядати за рішеннями органів місцевого самоврядування

Для завершення реформи децентралізації треба перетворити місцеві державні адміністрації на органи префектурного типу.

Встановлення державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування (ОМС) є важливою складовою виконання міжнародних зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility, сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін у коментарі lb.ua.

За його словами, Україна має чіткий план реформ, відповідно до якого впровадження системи нагляду є умовою для отримання чергового траншу фінансової підтримки від Євросоюзу в розмірі 560 мільйонів євро. Для реформи потрібні нові законодавчі рішення.

"Якщо говорити про завершення реформи децентралізації, то йдеться про виконання індикатора 9.1, який передбачає перетворення місцевих державних адміністрацій на органи префектурного типу та встановлення ефективного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Ми повинні ухвалити закон, який буде не декларативним, а міститиме чіткі механізми реалізації", – наголосив Олексій Рябикін.

Він підкреслив, що міністерство підтримує ухвалення будь-якого із законопроєктів, які вирішують питання нагляду і координації територіальних органів виконавчої влади, зокрема №4298, №13150 та альтернативних варіантів. Водночас пріоритетом залишається ухвалення реалістичного і робочого закону, який не лише формально декларує наміри, а й містить чіткі механізми їх реалізації.

“Формальна декларація нагляду – без чітко прописаної процедури моніторингу рішень органів місцевого самоврядування, способів реагування на порушення і порядку взаємодії різних рівнів влади може залишити реформу лише «на папері», без реального впливу на законність і баланс владних повноважень. Наша задача – не просто написати в законі, що нагляд існує, а створити таку систему, яка буде працювати автоматично, прозоро і зрозуміло для всіх учасників процесу. Має бути механіка: хто, коли і як здійснює перевірку, що саме перевіряється, як реагувати на порушення", – наголосив Рябикін.

Одним із ключових елементів такої "механіки", на думку заступника міністра, має стати створення єдиного реєстру актів органів місцевого самоврядування, до якого буде мати доступ місцева державна адміністрація, ОМС, жителі громад для здійснення моніторингу рішень. Саме цифровізація цього процесу дозволить забезпечити прозорість, уникнути бюрократичних зловживань і підвищити оперативність реагування.

Крім того, важливо передбачити:

чітку процедуру оскарження рішень ОМС у разі виявлення порушень законності

обмеження повноважень держави лише контролем за законністю (а не змістом чи доцільністю рішень громад),

запобіжники проти політичного тиску на органи місцевого самоврядування.

Таким чином, пояснив він, закон має не лише проголосити нагляд, а й дати чіткі відповіді на запитання: хто контролює, що саме контролює, у який спосіб, і які наслідки має порушення – із чіткою прив'язкою до стандартів правової держави і європейської практики.

“Нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування – це стандартна європейська практика, що дозволяє забезпечити баланс між місцевим самоврядуванням та інтересами держави, гарантувати захист прав громадян", – зазначив Рябикін.

Олексій Рябикін також наголосив, що ухвалення законопроєкту має бути максимально зваженим:

"У час війни ми повинні ухвалювати тільки ті рішення, які зміцнюють державу, забезпечують сталість розвитку місцевого самоврядування і виконують наші європейські зобов'язання", – підсумував заступник міністра.