Зеленський вважає, що нинішня ракетна атака на Україну може бути пов'язана з бажанням Росії тиснути на США

Український президент Володимир Зеленський не пов'язує сьогоднішню нічну атаку Росії зі своїм візитом до Південно-Африканської Республіки. На брифінгу в ПАР разом з президентом Сірілом Рамафосою він сказав, що ворог атакує українців щоночі, цілячи не менш як 100-120 ударними дронами. А також – застосовує ракети.

Нинішня атака є однією з найскладніших і найнахабніших. Ворог випустив 215 ударних дронів, балістичних та інших ракет по цивільній інфраструктурі та інших об'єктах.

"Це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я б не став. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Йому не хочеться, аби Україна будувала нормальні, людські передусім гуманітарні відносини з країнами вашого континенту", – сказав український президент.

Він зазначив, що Росія робила так і з Латинською Америкою: хотіла своєї ексклюзивної присутності. Україна не претендує на ексклюзив, а виступає за хороші відносини. Росія ж тисне на Україну, але тисне і на США.

"З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Учора в Лондоні була зустріч. Були присутні європейські країни і США. Вчора була розмова, вона закінчилася, була непроста, але конструктивна. Вона закінчилася не розбіжностями, а бажанням працювати далі. Впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал учора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається об'єднання навколо України, бо Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча за ці три роки війни ми достатньо міцні. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже одні, ми змогли вистояти", – сказав Зеленський.