Зеленський вважає, що нинішня ракетна атака на Україну може бути пов'язана з бажанням Росії тиснути на США

Український президент Володимир Зеленський не пов'язує сьогоднішню нічну атаку Росії зі своїм візитом до Південно-Африканської Республіки. На брифінгу в ПАР разом з президентом Сірілом Рамафосою він сказав, що ворог атакує українців щоночі, цілячи не менш як 100-120 ударними дронами. А також – застосовує ракети.
Нинішня атака є однією з найскладніших і найнахабніших. Ворог випустив 215 ударних дронів, балістичних та інших ракет по цивільній інфраструктурі та інших об'єктах.
"Це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я б не став. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Йому не хочеться, аби Україна будувала нормальні, людські передусім гуманітарні відносини з країнами вашого континенту", – сказав український президент.
Він зазначив, що Росія робила так і з Латинською Америкою: хотіла своєї ексклюзивної присутності. Україна не претендує на ексклюзив, а виступає за хороші відносини. Росія ж тисне на Україну, але тисне і на США.
"З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Учора в Лондоні була зустріч. Були присутні європейські країни і США. Вчора була розмова, вона закінчилася, була непроста, але конструктивна. Вона закінчилася не розбіжностями, а бажанням працювати далі. Впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал учора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається об'єднання навколо України, бо Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча за ці три роки війни ми достатньо міцні. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже одні, ми змогли вистояти", – сказав Зеленський.
- Напередодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.
- Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
- Про такі пропозиції офіційно не говорили, то одразу декілька західних медіа писали, що Вашингтон на зустрічі в Парижі передав українцям і європейцям пропозиції, які, на його думку, допоможуть покласти край війні. Від публікації до публікації деталі змінювалися, але серед основних позицій: визнання Криму частиною Росії, визнання ЗАЕС і території довкола неї – нейтральною територією з можливістю управління США, заборона на вступ України до НАТО.
- Окремо віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів.
- Віцепремʼєрка Юлія Свириденко на цьому тлі відповіла, що Україна капітулювати не збирається й ніколи не визнає Крим російським.