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Умєров: українська делегація зустрілася із спецпосланцем Келлогом у Лондоні

Українська сторона обговорила зі спецпосланцем безпекові гарнтії та припинення вогню.

Умєров: українська делегація зустрілася із спецпосланцем Келлогом у Лондоні
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Під час переговорів 23 квітня у Лондоні українська делегація зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров, пише LIGA.net.

"Ми говорили про нашу послідовну позицію, також про припинення вогню, а також про безпекові гарантії. Зі своєї сторони вважаю, що зустріч була дуже продуктивною й успішною", – каже Умєров.

На запитання чи існує спільна позиція союзників України щодо завершення війни, очільник Міноборони зазначив, що не може розкривати усіх деталей.

"Основне, наша українська позиція – безпека нашого населення, міжнародно визнані кордони, тривалий мир і гарантії безпеки. Деталі вже згодом", – додав міністр.

Зустріч у Лондоні

  • Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. 
  • Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
  • Про такі пропозиції офіційно не говорили, то одразу декілька західних медіа писали, що Вашингтон на зустрічі в Парижі передав українцям і європейцям пропозиції, які, на його думку, допоможуть покласти край війні. Від публікації до публікації деталі змінювалися, але серед основних позицій: визнання Криму частиною Росії, визнання ЗАЕС і території довкола неї – нейтральною територією з можливістю управління США, заборона на вступ України до НАТО.
  • Окремо віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів. 
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