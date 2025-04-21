​Пані посол США Бріджит Брінк попрощалась з Україною

Американська дипломатка Бріджит Брінк оприлюднила відео з підсумками трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

За словами пані посла США, робота в Україні "була честю всього мого життя".

Бріджит Брінк нагадала, що протягом повномасштабного російського вторгнення США надавали Україні військову та гуманітарну допомогу. Крім того, Сполучені Штати допомагали Україні з реформами.

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", – запевнила Брінк.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 21, 2025

Держдепартамент повідомив, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку.

Джерела повідомили, що на посаду посла в Україні розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ.