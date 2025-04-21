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​Пані посол США Бріджит Брінк попрощалась з Україною

Брінк зазначила, що Україна здобула репутацію мужньої нації, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. 

​Пані посол США Бріджит Брінк попрощалась з Україною
​Пані посол США Бріджит Брінк попрощалась з Україною
Фото: Скріншот з відео

Американська дипломатка Бріджит Брінк оприлюднила відео з підсумками трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

За словами пані посла США, робота в Україні "була честю всього мого життя".

Бріджит Брінк нагадала, що протягом повномасштабного російського вторгнення США надавали Україні військову та гуманітарну допомогу. Крім того, Сполучені Штати допомагали Україні з реформами.

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"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", – запевнила Брінк.

  • Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, половина з яких діти. При цьому вона не вказала, що удар завдали росіяни.

  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.
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