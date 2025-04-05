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Посол США в Україні відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу

Пані посол нажахана наслідками ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

Посол США в Україні відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу
обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року
Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на вчорашній ракетний удар по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, половина з яких діти.

Про це Брінк написала у мережі "Х".

"Жахає те, що балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", — пише Брінк.

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