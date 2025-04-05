Ворог атакував чотири райони Харківщини, є постраждала

Під обстрілами опинилися Ізюмський, Богодухівський, Куп'янський і Харківський райони.

Упродовж минулої доби, 4 квітня, росіяни атакували чотири райони Харківщини. На Куп'янщині постраждала 72-річна жителька с. Шевченкове через атаку російського безпілотника.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В місті Ізюм уночі 5 квітня внаслідок падіння БпЛА на відкритій місцевості сталось загоряння трави на площі 50 м.кв.

О 23:39 в Куп'янську унаслідок обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено 2 автомобіля швидкої медичної допомоги. Також ворог атакував місто КАБами, пошкоджені приватні та пошкоджено приміщення учбового закладу.

У Харківському районі в с. Знам'янка внаслідок падіння БПЛА сталось загоряння очерету та гілля на площі 2,5 га.

У с. Шевченкове Куп'янського району внаслідок обстрілу БпЛА "Герань-2" постраждала 72-річна жінка.

У Богодухівському районі в с. Гур'їв Козачок внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та знищено автомобіль.