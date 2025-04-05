Сили оборони за добу ліквідували ще 1390 російських окупантів, — Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів та 13 одиниць ворожих танків.
У Генштабі додають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — БпЛА ОТР та крилатих ракет.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — ідеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 922 340 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10541 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,
- артилерійських систем – 25730 (+67) од,
- РСЗВ – 1350 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3788 (+1)
Дані уточнюються.