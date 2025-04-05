Сили оборони за добу ліквідували ще 1390 російських окупантів, — Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів та 13 одиниць ворожих танків.

У Генштабі додають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — БпЛА ОТР та крилатих ракет.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — ідеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 922 340 (+1390) осіб,

танків ‒ 10541 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,

артилерійських систем – 25730 (+67) од,

РСЗВ – 1350 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),

крилаті ракети ‒ 3130 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,

спеціальна техніка ‒ 3788 (+1)

Дані уточнюються.