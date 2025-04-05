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Сили оборони за добу ліквідували ще 1390 російських окупантів, — Генштаб

Генштаб скоригував втрати ворог  БпЛА ОТР та крилатих ракет.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1390 російських окупантів, — Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів та 13 одиниць ворожих танків. 

У Генштабі додають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — БпЛА ОТР та крилатих ракет. 

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — ідеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько  922 340 (+1390) осіб,
  • танків  ‒ 10541 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21952 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25730 (+67) од,
  • РСЗВ – 1350 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31778 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42954 (+113) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3788 (+1)

Дані уточнюються.

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