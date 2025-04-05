Росіяни атакували 15 громад Сумщини

Станом на 21:00 4 квітня російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Боромлянська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 123 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 207 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били дронами, пошкоджено 8 приватних будинків 1 багатоквартирний будинок та легковий автомобіль.

Хутір-Михайлівську громаду ворог атакував дроном та РСЗВ, пошкоджено 3 приватні будинки.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила дронами, мінометами, КАБами та СПГ.

Шалигинську громаду загарбники обстріляли артилерією та дронами, а Юнаківську - дронами, КАБом, мінометами, артилерією та РСЗВ.

По Білопільській та Глухівській громадам російські військові вдарили дронами та мінометами, по Новослобідській - з РСЗВ, а по Путивльській - з артилерії та дронами.

Також дронами росіяни атакували Сумську, Великописарівську, Зноб-Новгородську, Есманьську та Боромлянську громади.