Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Лиманському напрямку

Також активні бойові дії точились на Покровському напрямку.

Станом на 22:00 4 квітня відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 126 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 966 дронів-камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед в районах Вовчанська, Фиголівки та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки, противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 32 рази атакували позиції українців у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки. На даний час п’ять боєзіткнень ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 ворожі атаки, дотепер тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 148 окупантів, 65 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА, два протитанкові ракетні комплекси, шість антен зв’язку та сім супутникових терміналів. Крім того, суттєво пошкоджено автомобіль та мотоцикл противника.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та в напрямку Багатиря. Три боєзіткнення продовжуються. Населений пункт Багатир зазнав ударів керованими авіабомбами.

Противник один раз атакував позиції наших захисників у районі Новосілки на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Новополю, Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Малих Щербаків та Степового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

У Курській області українські захисники відбили 11 ворожих атак, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 2-го полку Національної гвардії України, 31-ї окремої механізованої бригади та 40-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника, завдаючи йому великих втрат.