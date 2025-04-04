​На Херсонщині росіяни поранили волонтера

Росіяни атакували з безпілотника автомобіль волонтера при евакуації цивільних у Кіндійці на Херсонщині

Росіяни атакували волонтера у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні звернувся волонтер, авто якого окупанти атакували з безпілотника при евакуації цивільних у Кіндійці”, - йдеться у повідомленні.

30-річний волонтер отримав мінно-вибухову травму та контузію, медики надають йому необхідну допомогу.