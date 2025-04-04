​На Херсонщині росіяни поранили волонтера

Росіяни атакували волонтера у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні звернувся волонтер, авто якого окупанти атакували з безпілотника при евакуації цивільних у Кіндійці”, - йдеться у повідомленні.
30-річний волонтер отримав мінно-вибухову травму та контузію, медики надають йому необхідну допомогу.
- Упродовж дня 4 квітня російська армія атакувала три населені пункти Херсонської області, внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні.
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У Херсонській області упродовж минулої доби через російські удари поранень зазнали троє людей.