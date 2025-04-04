Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Запорізькій області

Російські окупанти атакували цивільне авто у Степногірську на Запоріжжі з fpv- дрона. Поранень зазнав водій авто.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА.

"Росіяни атакували цивільний автомобіль, коли той рухався по трасі неподалік Степногірська", — каже Іван Федоров.

Унаслідок атаки, транспортний засіб повністю знищено, водій зазнав поранення.