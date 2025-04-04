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Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Запорізькій області

Поранень зазнав водій.

Окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Запорізькій області
наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Російські окупанти атакували цивільне авто у Степногірську на Запоріжжі з fpv- дрона. Поранень зазнав водій авто.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА.

"Росіяни атакували цивільний автомобіль, коли той рухався по трасі неподалік Степногірська", — каже Іван Федоров.

Унаслідок атаки, транспортний засіб повністю знищено, водій зазнав поранення. 

  • Російські окупаційні війська в ніч на 4 квітня атакують Запоріжжя та область. Унаслідок удару по одній з громад Запорізької області сталося займання нежитлового приміщення. 
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