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​Росіяни атакували дроном водія вантажівки на Чернігівщині

Чоловік родом із Сумщини працював водієм на сільгосппідприємстві. 

​Росіяни атакували дроном водія вантажівки на Чернігівщині
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У п'ятницю, 4 квітня, російський дрон скинув вибухівку на водія вантажівки у Чернігівській області. Постраждалог госпіталізували.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні у прикордонному селі Новгород-Сіверщини внаслідок скиду з дрона поранень зазнав 53-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували з уламковими пораненнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають йому необхідну допомогу", — каже Чаус. 

Постраждалий родом із Сумщини, він працював водієм на сільгосппідприємстві. Чоловік на момент ворожої атаки привіз речовини для підживлення рослин. 

  • Прикордоння Чернігівської області щодня перебуває під обстрілами армії РФ. Ворог застосовує артилерію, міномети, безпілотники та FPV-дрони. 
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