​Росіяни атакували дроном водія вантажівки на Чернігівщині

У п'ятницю, 4 квітня, російський дрон скинув вибухівку на водія вантажівки у Чернігівській області. Постраждалог госпіталізували.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні у прикордонному селі Новгород-Сіверщини внаслідок скиду з дрона поранень зазнав 53-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували з уламковими пораненнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають йому необхідну допомогу", — каже Чаус.

Постраждалий родом із Сумщини, він працював водієм на сільгосппідприємстві. Чоловік на момент ворожої атаки привіз речовини для підживлення рослин.