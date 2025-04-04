Головне за ніч та ранок п’ятниці, 4 квітня: удари БпЛА по Харкову та Дніпру, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, зустріч у Києві щодо розміщення в Україні іноземного контингенту.

У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала

Харків вкотре за останні дні атакували бойові ворожі БпЛА. Станом на ранок було відомо про п'ятьох загиблих та ще 32 поранених. Вранці в лікарні помер чоловік 88 років, повідомили в ОВА.

Рятувальна операція тривала впродовж ночі.

В Офісі генпрокурора уточнили, що під удар потрапив Новобаварський район. Дрон влучив у під'їзд двоповерхового житлового будинку та в п'ятиповерхівку.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки ворожої атаки на регіон із застосуванням ударних безпілотників.

Масована атака "шахедів" припала на Дніпро та Кам'янське. В обласному центрі загорівся будинок в одному із районів. Були пошкоджені адміністративні будівлі.

Постраждали троє людей. Двом надали медичну допомогу на місці, а третій потерпілій, 66-річній жінці, знадобилася допомога медиків у лікарні.

"Понівечені інфраструктурний об'єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач. Пожежі рятувальники приборкали", – повідомив Лисак уранці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 156 боєзіткнень, 57 - на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1380 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 920 950 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram розповів про нічну ворожу атаку із застосуванням "шахедів".

За словами посадовця, з травмами ноги та шиї до лікарні потрапив чоловік з Броварського району. Йому надається уся необхідна медична допомога. Згодом у Нацполіції повідомили про ще одного пораненого – 61-річного чоловіка.

Унаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загоряння вантажних та легкових автомобілів на території парковки. Також палав автосалон. Обидві пожежі вдалося ліквідувати.

Загалом уночі Україна зазнала атаки 78 дронами. ППО збила 42, знешкодила ще 22.

Є пошкодження в різних областях.

У Києві нині відбувається зустріч з делегаціями з Великої Британії та Франції на тему розміщення в Україні іноземного контингенту. Про це Суспільному повідомили в дипломатичних колах.

За даними джерел видання, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін.

Обидва матимуть переговори з українськими військовими, а потім – з президентом Володимиром Зеленським.

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