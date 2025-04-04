Суспільне: в Україні почалася зустріч з делегаціями з Британії і Франції стосовно розміщення контингенту

У Києві нині відбувається зустріч з делегаціями з Великої Британії та Франції на тему розміщення в Україні іноземного контингенту. Про це Суспільному повідомили в дипломатичних колах.
За даними джерел видання, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін.
Обидва матимуть переговори з українськими військовими, а потім – з президентом Володимиром Зеленським.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро казав, що "у якийсь момент виникне необхідність у військовій присутності чи гарантіях безпеки, коли буде досягнуто миру – і саме тому наші начальники штабів будуть сьогодні в Києві, щоб просунути цю роботу".
- На початку тижня український президент анонсував на п'ятницю приїзд військових представників держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.
- Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- За результатами перемовин з партнерами в березні Зеленський казав, що кількість країн, які готові допомогти, зростає. Деякі готові долучитися військами, деякі – ППО.
- Ідея відправки іноземних військ, але в якості миротворців, лунала й раніше. Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців, говорив український президент Володимир Зеленський. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.