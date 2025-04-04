Суспільне: в Україні почалася зустріч з делегаціями з Британії і Франції стосовно розміщення контингенту

У Києві нині відбувається зустріч з делегаціями з Великої Британії та Франції на тему розміщення в Україні іноземного контингенту. Про це Суспільному повідомили в дипломатичних колах.

За даними джерел видання, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін.

Обидва матимуть переговори з українськими військовими, а потім – з президентом Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро казав, що "у якийсь момент виникне необхідність у військовій присутності чи гарантіях безпеки, коли буде досягнуто миру – і саме тому наші начальники штабів будуть сьогодні в Києві, щоб просунути цю роботу".