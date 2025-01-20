Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки

Президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії розглядають введення своїх миротворчих контингентів в Україну й обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі в офісі прем'єр-міністра у Варшаві, 12 грудня 2024 р.

Чому йдуть консультації з урядом Польщі? Тому що Захід досить вузько спеціалізований.

Наприклад, крихітний Люксембург відповідає за літаки ДРЛО, які базуються в його аеропорту, та розвідувальну роту. Польща — за сухопутну компоненту (тому формує п'яту дивізію), Іспанія — за механізовану дивізію у складі корпусу Франції та Німеччини.

Німеччина — це основа Європейського щита (десятки батарей IRIS-T і Skyranger) і формує 45-ту танкову бригаду для чергування в країнах Балтії.

Бойові групи ЄС — це лише 18 підрозділів швидкого реагування формату батальйон-полк. Їх нанизують, як намисто, з підрозділами підтримки, танковими, розвідувальними ротами.

Умовний бат португальської морської піхоти й сапери з Нідерландів, якісь дрони й тил — ось і бойова група.

Але вводити в Україну контингент без США французам і британцям складно: у Великої Британії 180 Challenger, Франція має 220 танків Leclerc.

Фото: EPA/UPG Leopard2A7 і британські на Challenger 2 під час танкових змаганнях Canadian Army Trophy на військовій базі Адажі в Латвії, 3 травня 2024 р. Німецькі військові на бойовому танкуі британські напід час танкових змаганняхна військовій базі Адажі в Латвії, 3 травня 2024 р.

Так, сильна авіація, флот, спеціальні частини. Але заводити їх на величезну нестерильну територію незручно й ризиково: може прилетіти Shahed, може прилетіти «Искандер», диверсанти, удари дронами, які можна купити в будь-якому магазині, солдатів можуть викрасти.

Потім доведеться грозити РФ. А чим?

Більшість санкцій уже запровадили, а перевіряти, чи долетять із КНДР засоби доставки зброї масового ураження, чомусь ніхто не хоче. Ну і головне — вильоти, супутникові години, дрони й технології — це добре, але лінію утримують сухопутні частини.

Плюс необхідна ППО, це перший крок для введення військ (після заходу спецчастин) — робити периметр над заходом України, промисловими центрами, захист від зальотів баражувальних боєприпасів з боку Білорусі.

Тут уже є варіанти: у Франції 32 пускові установки SAMP-T, британці зараз багато експериментують зі ствольною ППО проти дронів. Умовний легіон і пара бронетанкових вільних бригад можуть зайти, прикрити свої ПУ, побудувати периметр.

Фото: facebook/NATO Allied Air Command/ French Air Force SAMP-T під час навчань. Пускові установки французького мобільного ЗРКпід час навчань.

Але глобально це нічого не вирішить — прикриють парасолькою частину території, розгортатимуть там спільні проєкти з ВПК і дронів.

Як варіант, може, навіть вистачить сил на завісу проти Білорусі, щоб звідти знову не кинули на Київ колони, не залітали крила й не заходили ДРГ, а частини Сил оборони України, які прикривають зараз напрямок, поїдуть ближче до активного фронту.

Це зупинить війну? Ні, звісно. Війну зупинять демілітаризована зона, фізичне розведення сторін, мінні поля й військові бази держав Заходу в Україні.

Бази держав з ядерною зброєю, по яких Росія не ризикне бити «Искандерами», щоб не перевіряти ефективність систем ПРО над Москвою — можливо, вони такі самі надійні, як в Енгельсі, де дислоковані сили ядерної тріади і горить по п'ять днів комбінат Росрезерву?

Фото: ЗМІ окупантів Пожежа на комбінаті «Атлас» у Ростовській області. Росія.

Не зброя та техніка на базах і розгортання в разі загрози, а фізично війська в Україні. Це як мінімум. А бажано, щоб були ті ж бойові групи, які зараз чергують у країнах Балтії, щоб не було спокуси загрузнути в консультаціях, коли починається конфлікт.

Але для цього потрібна коаліція — як мінімум з країн, які мають ядерну зброю (Велика Британія, Франція), та їхніх партнерів по НАТО (Італія, Німеччина, країни Бенілюксу).

Німеччина не горить бажанням брати участь у будь-якому русі на схід військами (природно, будувати заводи в Угорщині й отримувати контракти на Європейський щит Берлін хоче) — навіть попри збільшення оборонного бюджету до 2,5 % ВВП, а це 160 млрд євро, німецькі збройні сили треба переозброювати багато років.

А навіть якби й хотіла, то нова 45-та танкова бригада Бундесверу в Литві досягне операційної готовності до 2027 року.

TAURUS Берлін нам не дає не тому, що німці так люблять РФ, атому, що половина їх не боєготові й навіть модернізувати та перезаряджати їх доведеться багато місяців.

Улітку 2024 року німці відновили виробництво САУ — перша батарея буде готова влітку 2025 року, план — 12 одиниць на рік, що мало б дозволити передати Україні обіцяну кількість і наростити кілька батарей собі до 2030 року.

Фото: Міністерство оборони Литви. Перша група німецьких військових 45-ї танкової бригади у Вільнюсі, 8 квітня 2024 року

Тривають розмови про відновлення обов'язкової військової служби — як тільки це станеться, кожен танк, САУ будуть для Берліна на вагу золота.

Польща також досить акуратна в заявах. У Варшави поруч Білорусь, через яку можуть вдарити російські ПВК й умовні північні корейці, на півночі — Калінінград, необхідно прикрити коридор на Сувалки. Тому п'ята дивізія, дублі бригад ТрО та купівля корейський танків і САУ сотнями штук.

Та головне, що з будь-якої стабілізаційної чи миротворчої місії обов'язково поїдуть труни. Десь станеться аварія, десь — підрив на мінах, десь — невідомий дрон, десь — інцидент на полігоні.

А опозиція полоскатиме на всіх каналах, що замість захисту Польщі «наші хлопці гинуть на чужій війні».

Ось тому як аргумент проти участі в миротворчій місії транслюють досконалу маячню про те, що «миротворчий контингент потребує інших навичок, аніж ті, що освоює Військо польське».

По суті, зараз тривають консультації і торги про те, хто залізе на лінію, якщо США за нової адміністрації максимально дистанціюються від європейських проблем. І хто тягатиме каштани з вогню для перших економік Союзу — тому що в ЄС не так багато країн, які в принципі здатні потягнути будь-яку наземну операцію.

Фото: facebook/16 Dywizja Zmechanizowana Спільні навчання військ НАТО й Польщі на півночі Польщі, 20 травня 2023 р.

Франція почала називати Москву ймовірним противником і під час травневих навчань Dacian Spring 2025 у Румунії розгляне розгортання кадрованої дивізії і марш на східний фланг у складі змішаної частини з французької танкової бригади та бельгійського батальйону.

Плюс, природно, буде потрібна логістика, здатна працювати від Атлантики до Чорного та Балтійського морів. Париж відпрацьовує мультимодальний підхід до розгортання — не лише залізничну мережу, а й авіацію, річковий транспорт, автопоїзди.

Шанси зупинити війну є, хоча багато залежатиме від позиції США. Москва виходить із Сирії, де знищено дружній їй режим, і зазнає поразки у Вірменії, яка зупинила членство в ОДКБ. По суті, Кремль ніколи не був таким слабким, як у 2025 році.

Ніхто не міг би собі уявити, що Москва вестиме атаки колонами, які повністю складаються з цивільних машин, масово використовуватиме найманців з Африки й КНДР, а на території РФ одночасно палатимуть чотири нафтосховища, доки Сили оборони місяцями утримуватимуть районний центр Росії.

Але глобально — Фінляндія та Швеція вступили до НАТО. Не вигадували якихось локальних союзів, не казали, що добре було б ввести контингент, але РФ може використати це у пропаганді.

Це хороший приклад, як має працювати система стримувань і противаг у Європі 2025 року й на що треба орієнтуватися нам. Бо має значення, як саме будуть працювати гарантії та які саме.