Сирський про загрозу “Орєшніка”: працюємо над створенням власної протиракетної системи

Україна станом на зараз не має систем для перехоплення російської балістичної ракети "Орєшнік", але триває робота над її отриманням і створенням власної.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко.
Він підкреслив, що “Орєшнік” ‒ це загроза і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Таких систем для збиття цієї ракети Україна поки що немає.
“Але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися”, ‒ сказав Сирський.
За його словами, Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї. Йдеться про створення “власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а й протиракетною системою".
“Це спонукає нас активно вести і переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему. І, звичайно, це має спонукати нас до створення сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами”, ‒ наголосив головнокомандувач ЗСУ.
На запитання ‒ створення системи є теоретичним чи практичним питанням ‒ Головнокомандувач відповів: “Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат”.
- РФ вдарила “Орєшніком” по Дніпру 21 листопада. Після цього російський лідер Володимир Путін заявив, що це найновіша розробка озброєння і про нібито початок серійного виробництва ракети.
- Однак у грудні аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" ‒ 12 квітня 2017 року.