Сирський про загрозу “Орєшніка”: працюємо над створенням власної протиракетної системи

Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї, заявив головнокомандувач ЗСУ.

Україна станом на зараз не має систем для перехоплення російської балістичної ракети "Орєшнік", але триває робота над її отриманням і створенням власної.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко.

Він підкреслив, що “Орєшнік” ‒ це загроза і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Таких систем для збиття цієї ракети Україна поки що немає.

“Але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися”, ‒ сказав Сирський.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї. Йдеться про створення “власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а й протиракетною системою".

“Це спонукає нас активно вести і переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему. І, звичайно, це має спонукати нас до створення сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами”, ‒ наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На запитання ‒ створення системи є теоретичним чи практичним питанням ‒ Головнокомандувач відповів: “Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат”.