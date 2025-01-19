ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський про загрозу “Орєшніка”: працюємо над створенням власної протиракетної системи

Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї, заявив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський про загрозу “Орєшніка”: працюємо над створенням власної протиракетної системи
Уламки російської ракети "Орєшнік"
Фото: Associated Press

Україна станом на зараз не має систем для перехоплення російської балістичної ракети "Орєшнік", але триває робота над її отриманням і створенням власної.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко.

Він підкреслив, що “Орєшнік” ‒ це загроза і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Таких систем для збиття цієї ракети Україна поки що немає.

“Але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися”, ‒ сказав Сирський.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ і промисловість розглядають різні способи боротьби чи зменшення ефективності цієї зброї. Йдеться про створення “власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а й протиракетною системою".

“Це спонукає нас активно вести і переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему. І, звичайно, це має спонукати нас до створення сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами”, ‒ наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Support LB.ua

На запитання ‒ створення системи є теоретичним чи практичним питанням ‒ Головнокомандувач відповів: “Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат”.

  • РФ вдарила “Орєшніком” по Дніпру 21 листопада. Після цього російський лідер Володимир Путін заявив, що це найновіша розробка озброєння і про нібито початок серійного виробництва ракети.
  • Однак у грудні аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" ‒ 12 квітня 2017 року.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies