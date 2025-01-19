«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві поліція встановлює обставини вибуху в студії радіо

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. 

У Києві поліція встановлює обставини вибуху в студії радіо
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Поліцейські Києва встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. 

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. 

Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували. 

Розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Всі обставини події зʼясовуються. 

Як повідомляє "Суспільне", вибух боєприпасу стався у студії радіостанції "Армія FM". Постраждала радіоведуча, її госпіталізували. Видання зазначає, що цей боєприпас перебував у студії з 2019 року.

 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies