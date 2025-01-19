У Києві поліція встановлює обставини вибуху в студії радіо

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната.

Поліцейські Києва встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната.

Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Всі обставини події зʼясовуються.



Як повідомляє "Суспільне", вибух боєприпасу стався у студії радіостанції "Армія FM". Постраждала радіоведуча, її госпіталізували. Видання зазначає, що цей боєприпас перебував у студії з 2019 року.