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У Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині

Працівники магазину і клієнти не розгубилися. -  обеззброїли жінку і викликали поліцію.

У Черкасах жінка влаштувала стрілянину у магазині
Фото: Нацполіція

Поліцейські Черкас та місцеві жителі затримали 31-річну жінку, яка  дістала пістолет у магазині  і здійснила декілька пострілів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався ввечері 17 січня на вулиці Митницькій. Жінка увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. У приміщенні в той момент перебували покупці та персонал. 

"Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися. Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі слідчі  з'ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від обслідування вона відмовилася. Зброю в неї вилучили та скерували на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.  

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