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За тиждень РФ застосувала проти України майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіабомб

Також ворог запустив близько 550 ударних дронів.

За тиждень РФ застосувала проти України майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіабомб
наслідки атаки РФ на Запоріжжя 18 січня 2025
Фото: Максим Требухов

Лише упродовж цього тижня Росія застосувала проти України понад 660 авіаційних бомб та майже 60 ракет різних типів, а також близько 550 ударних дронів.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

"Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей. Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба", — написав президент Зеленський.

За цей тиждень армія РФ застосувала проти України близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. 

"Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", – наголосив глава держави.

  • У ніч на 19 січня РФ атакувала Україну 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. 43 дрони збили сили ППО, ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
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