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У Києві СБУ затримала адвоката, який працював на російську розвідку

Підозрюваний вербував нових агентів для російського ГРУ. 

У Києві СБУ затримала адвоката, який працював на російську розвідку
Фото: СБУ

СБУ у Києві затримала адвоката, який вербував нових агентів для російського ГРУ, а також захищав  та захищав їх у судах.

Про це інформує пресслужба СБУ. 

"Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки рф (більш відомої як гру) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога", — ідеться у повідомленні. 

Правоохоронці викрили юриста, який спочатку допоміг агентам РФ "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру рф.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів. 

Співробітники СБУ задокументували злочини адвоката і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 січня правоохоронці нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ.

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