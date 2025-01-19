Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку, за добу — 98 боєзіткнень

Розпочалась 1061 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних та 25 авіаційних ударів, зокрема, залучив сім ракет та скинув 37 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2420 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено два штурми противника.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 76 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.