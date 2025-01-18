У Росії політв’язень Андрій Коломієць вийшов з колонії після 10 років за ґратами, – правозахисники

Політв’язень Андрій Коломієць вийшов на свободу після 10 років увʼязнення, проте наразі утримується у депортаційному центрі у Краснодарському краї

Про це Кримській правозахисній групі розповіла дружина Андрія Коломійця Галина, передає Укрінформ.

За її словами, наразі невідомо, скільки саме протримають чоловіка в депортаційному центрі у місті Гулькевичі.

“Андрій телефонував, розповідав, що там знаходяться два хлопці з Херсонської області: один – півтора року, інший – 2,5 року. То поки повна невідомість, коли його нарешті звільнять. Я передала йому нарешті невʼязничні речі, одяг, збираюся поїхати невдовзі до нього”, – розповіла дружина політвʼязня.

У депортаційних центрах на півдні Росії місяцями і роками утримуються громадяни України, які очікують на депортацію на батьківщину. Як писали ЗМІ, після відбуття покарання українці фактично залишаються під арештом через заборону залишати депортаційний центр, і їм щоразу продовжують терміни утримання. За словами правозахисників, подібна практика є грубим порушенням прав людини.

Активіст Євромайдану Андрій Коломієць - житель Київської області, у Криму ніколи не проживав. У 2014 році він познайомився через інтернет зі своєю майбутньою дружиною Галиною і поїхав до неї у Кабардино-Балкарську Республіку (РФ). 15 травня 2015 року співробітники поліції РФ в її будинку затримали українця.

До нього застосовували жорстокі тортури з метою домогтися свідчень зізнання. Внаслідок катувань Коломієць обмовив себе. Після цього його перевезли до Криму й звинуватили у нападі на “беркутівців”. За словами захисту Коломійця, з доказів обвинувачення мало лише дві чорно-білі світлини з жменькою попелу нібито обгорілого однострою силовиків.

10 червня 2016 року «суддя Київського районного суду» Сімферополя Михайло Білоусов засудив українця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України «Беркут» під час подій на Майдані в Києві за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ – вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 – зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Генеральна прокуратура Україна спростувала участь Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

Кримська правозахисна група заявляла, що справа цілком сфабрикована й політично мотивована.

У російській колонії Коломійця десятки разів відправляли у штрафний ізолятор з надуманих причин.