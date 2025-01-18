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У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару - ФОТОРЕПОРТАЖ

Внаслідок удару виникло займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі, а також було пошкоджено водогін.

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Максим Требухов

У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу, повідомляє ДСНС. 

“Дякуємо нашим надзвичайникам, а також всім службам міста, які злагоджено та швидко усунули наслідки удару ворога. Велика подяка волонтерам, які зігрівали теплим чаєм, їжею, підтримували та надихали!” – йдеться в повідомленні.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, у ніч на 18 січня Росія атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23. 

Внаслідок удару по Києву загинули три людини  — охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Внаслідок ранкового обстрілу Києва виникло займання нежитлової будівлі у Шевченківському районі. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Крім того, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. 

У Повітряних силах прокоментували руйнівні наслідки ракетного удару РФ у Києві. “У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті”, – повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

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