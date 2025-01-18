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У Повітряних силах прокоментували руйнівні наслідки ракетного удару РФ у Києві

Сили ППО збили одну з балістичних ракет над Києвом на досить малій висоті.

У Повітряних силах прокоментували руйнівні наслідки ракетного удару РФ у Києві
обстріли Києва
Фото: Офіс Генпрокурора

Під час ранкової атаки РФ по Києву 18 січня сили ППО збили балістичну ракету на невеликій висоті. Падіння уламків цієї ракети спричинили серйозні руйнування.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Було два "прильоти" балістики по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи. У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", — каже Ігнат.

Речник додає, що фрагменти збитої ракети "не можуть розчинитись у повітрі", тому наслідки роботи ППО в густонаселених містах трапляються часто. 

"Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", — додає військовий.

  • У ніч на 18 січня РФ атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.
  • Унаслідок ворожого удару по Києву загинули 4 людини, троє поранені. Збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста.
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