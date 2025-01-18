У Повітряних силах прокоментували руйнівні наслідки ракетного удару РФ у Києві

Сили ППО збили одну з балістичних ракет над Києвом на досить малій висоті.

Під час ранкової атаки РФ по Києву 18 січня сили ППО збили балістичну ракету на невеликій висоті. Падіння уламків цієї ракети спричинили серйозні руйнування.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Було два "прильоти" балістики по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи. У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", — каже Ігнат.

Речник додає, що фрагменти збитої ракети "не можуть розчинитись у повітрі", тому наслідки роботи ППО в густонаселених містах трапляються часто.

"Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", — додає військовий.