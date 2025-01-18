АТЕШ: росіяни вивезли пожежну техніку з Єкатеринбурга у військові частини для захисту від ударів українських дронів

Міноборони намагається за рахунок спецтехніки "закрити дірки" в укомплектування військових частин РФ.

Росіяни вивезли усю спецтехніку з пожежно-рятувальної частини №2 у Єкатеринбурзі на військові об'єкти, аби захиститися від атак українських БпЛА.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За даними агента "АТЕШ", минулого року з пожежно-рятувальної частини поступово вивезли всю спецтехніку, залишивши необхідний мінімум для побутових пожеж.

Спецтехніку передали до зони бойових дій та інших міст через атаки українських БПЛА по військових об'єктах РФ. Таким чином Міноборони РФ намагається "закрити дірки" в укомплектуванні своїх військових частин.

Багато міст у російському тилу стають вразливими до пожеж та інших стихійних лих.

"Злочинний путінський режим нікого не шкодує у цій війні. Їм начхати як на життя своїх солдатів, так і на звичайних громадян", — ідеться у повідомленні.