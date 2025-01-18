Армія РФ за добу втратила ще 1340 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 817 160 особового складу.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9803 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20394 (+13) од,
- артилерійських систем – 22040 (+21) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),
- крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3699 (+0)
Дані уточнюються.