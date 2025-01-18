Армія РФ за добу втратила ще 1340 солдатів

РФ втратила вже близько 817 160 особового складу.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 817 160 особового складу.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,

танків ‒ 9803 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 20394 (+13) од,

артилерійських систем – 22040 (+21) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),

крилаті ракети ‒ 3049 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3699 (+0)

Дані уточнюються.