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Армія РФ за добу втратила ще 1340 солдатів

РФ втратила вже близько 817 160 особового складу.

Армія РФ за добу втратила ще 1340 солдатів
Фото: Міністерство оборони України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 817 160 особового складу. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 817 160 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9803 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20394 (+13) од,
  • артилерійських систем – 22040 (+21) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22579 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34325 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3699 (+0)

Дані уточнюються.

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