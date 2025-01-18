Внаслідок атаки БпЛА у Калузькій області Росії на нафтобазі виникла пожежа.
Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
Безпілотники атакували нафтобазу у н.п. Людиново. Місцеві мешканці повідомляють про декілька вибухів на нафтобазі.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.
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