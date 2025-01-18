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У Калузькій області РФ внаслідок атаки БпЛА горить нафтобаза

Цю нафтобазу вже атакували у травні 2024 року.

У Калузькій області РФ внаслідок атаки БпЛА горить нафтобаза
У Калузькій області РФ внаслідок атаки БпЛА горить нафтобаза
Фото: Скріншот з відео

Внаслідок атаки БпЛА у Калузькій області Росії на нафтобазі виникла пожежа.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали. 

Безпілотники атакували нафтобазу у н.п. Людиново. Місцеві мешканці повідомляють про декілька вибухів на нафтобазі.

Нафтобазу у Людиново
Нафтобазу у Людиново

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

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  • 12 травня 2024 року Головне управління розвідки України провело успішну спецоперацію на території РФ. Внаслідок атаки уражено металургійні та нафтові об’єкти. Зокрема, було уражено нафтобазу "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області.
  • Минулої ночі у Воронезькій області Росії внаслідок атаки виникла пожежа на нафтобазі в Лисках.
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