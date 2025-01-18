11 січня повідомлялось, що у татарстанському Нижньокамську горить завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс).

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

Безпілотники атакували нафтобазу у н.п. Людиново. Місцеві мешканці повідомляють про декілька вибухів на нафтобазі.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Внаслідок атаки БпЛА у К алузькій області Росії на нафтобазі виникла пожежа.

Цю нафтобазу вже атакували у травні 2024 року.

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