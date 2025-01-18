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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

17 січня російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 49 вибухів. 

Великописарівську, Есманьську та Краснопільську громади росіяни атакували дронами та мінометами. 

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Також дронами армія РФ вдарила по Середино-Будській, Новослобідській, Зноб-Новгородській та Хотінській громадам.

Миропільську громаду загарбники атакували з РСЗВ та з міномета, а Білопільську - з міномета.

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