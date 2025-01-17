Внаслідок російської атаки по Нікопольщині пошкоджені будинки та магазин

Упродовж дня російська армія атакувала дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Район потерпав від ударів дронами-камікадзе. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені 2 приватні будинки та магазин", — інформує Сергій Лисак.
Загиблих і постраждалих немає.
- У п'ятницю, 17 січня, російська армія завдала удару по Кривому Рогу. Четверо людей загинули, дев'ятеро постраждали. 20 січня в місті оголосили днем жалоби.