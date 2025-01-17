Внаслідок російської атаки по Нікопольщині пошкоджені будинки та магазин

Загиблих і постраждалих немає.

"Район потерпав від ударів дронами-камікадзе. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені 2 приватні будинки та магазин", — інформує Сергій Лисак.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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