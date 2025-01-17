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Внаслідок російської атаки по Нікопольщині пошкоджені будинки та магазин

Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе.

Внаслідок російської атаки по Нікопольщині пошкоджені будинки та магазин
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Район потерпав від ударів дронами-камікадзе. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені 2 приватні будинки та магазин", — інформує Сергій Лисак.

Загиблих і постраждалих немає.

  • У п'ятницю, 17 січня, російська армія завдала удару по Кривому Рогу. Четверо людей загинули, дев'ятеро постраждали. 20 січня в місті оголосили днем жалоби. 
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