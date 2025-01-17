В Україні заочно засудили до 12 років тюрми окупанта, який зґвалтував двох жительок Херсонщини

В Україні до 12 років тюрми заочно засудили лейтенанта ФСБ Росії за зґвалтування та залякування двох дівчат на Херсонщині, одна з яких була неповнолітньою.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як з’ясувалося, у квітні 2022 року обвинувачений проник на територію приватного будинку, де перебували цивільні, зокрема, неповнолітня потерпіла. Окупант, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусив дівчину залишити будинок, після чого вчинив щодо неї насильство.

Нападник потім кілька разів, протягом квітня і травня 2022 року, відвідував інший приватний будинок, де проживала ще одна потерпіла. Погрожуючи зброєю, під приводом допиту та огляду мобільного телефону на предмет співпраці з ЗСУ, він вивіз дівчину за межі населеного пункту, вистрелив із пістолета біля її голови та, погрожуючи застосуванням зброї, зґвалтував.

Досудове розслідування у цій справі проводило Головне слідче управління Нацполіції.