СБУ повідомила про підозру ще шістьом окупантам, серед них — охоронець пропагандиста Прилєпіна

Окупантам загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

СБУ повідомила про підозру ще шістьом окупантам, серед яких охоронець російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох бойовиків, які воювали проти України. Наприкінці 2024 року фігуранти потрапили у полон до Сил оборони під час боїв на Покровському, Сіверському і Торецькому напрямках.

"Одним з полонених виявився 32-річний росіянин, який охороняв кремлівського "воєнкора" Євгена (Захара) Прилєпіна під час його поїздок до тимчасово окупованої частини території Луганщини", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, російський бойовик ще до початку повномасштабної війни вступив до батальйону "Зоря" терористичної організації "ЛНР". Там його призначили стрільцем-розвідником.

Перебуваючи в рядах терористів, він спочатку воював проти сил АТО, а з 24 лютого 2022 року брав участь у захопленні частини території Луганщини. Інші троє – зрадники з Луганщини, які у складі 88-ї та 2-ї мотострілецьких бригад рашистів захоплювали Сіверськодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Крім цього, вони будували фортифікаційні споруди для окупантів, які штурмували Бахмут.

Згодом зрадників "відрядили" атакувати селища Білогорівку та Верхньокам’янське, де вони потрапили у полон до українських військ.

Ще двоє бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини території Донеччини. Один з них спочатку чергував на російських блокпостах у Горлівці, а після 24 лютого 2022 року воював у районах Бахмута і Покровська.

Другий – вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ, де на посаді кулеметника обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Піски та Озарянівка.

У грудні 2024 року обидва зрадники здалися у полон Силам оборони під час боїв під Торецьком.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Злочинну діяльність громадянина рф кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисникам загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.