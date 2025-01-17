Споживачі з електроопаленням платитимуть повний тариф лише після перевищення ліміту в 2 тисячі кВт/год

За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Відповідне рішення ухвалили сьогодні.

Прем’єр зазначив, що на час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.

“Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць”, - повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом.

“Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення”, - пояснив прем’єр.

Зазначимо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що планів підіймати тариф на електроенергію для населення немає.