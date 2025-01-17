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Із прифронтових територій Херсонщини евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми

Наразі сім'ї з дітьми перебувають у безпеці та оговтуються після щоденних атак росіян.

Із прифронтових територій Херсонщини евакуювали дві сім'ї з шістьма дітьми
Ілюстративне фото
Фото: скріншот

Поліцейські вивезли дві сім'ї з шістьма дітьми з небезпечних прифронтових населених пунктів Херсонської громади.

Про це повідомила Національна поліція. 

"Із Зеленівки поліцейські вивезли 40-річну місцеву мешканку та її чотирьох синів віком від 4 до 15 років, які після чергового російського обстрілу більше не могли залишатися в населеному пункті. З прибережних Комишан правоохоронці евакуювали матір з 8-річною донькою та однорічним сином", - ідеться в повідомленні.

Наразі сім'ї з дітьми перебувають у безпеці та оговтуються після щоденних атак російської армії.

Як повідомлялось, упродовж 2024-го Укрзалізниця евакуювала понад 30 тисяч осіб. З них значна частка – це найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

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