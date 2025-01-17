Минулого року в Україні виробили понад 30 000 дронів-бомберів, які ворог називає “баба яга”

Ці дрони також ефективні й у логістиці боєприпасів, їжі, ліків на позиції.

Минулого року в Україні виробили понад 30 тисяч дронів-бомберів, які ворог називає “баба яга”, повідомляє Укроборонпром.

“Дрон-бомбер – один з тих виробів українських зброярів, який зʼявився саме за час повномасштабного вторгнення. Вороги називають їх на один манер – «баба яга, оскільки ці дрони дійсно стали для них нічним кошмаром. Працюючи здебільшого в нічний час, вони завдають болючих ударів по техніці й особовому складу ворога”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дронів-бомберів в Україні вже десятки, і протягом минулого року було виготовлено понад 30 тисяч одиниць.

Ці дрони також ефективні й у логістиці боєприпасів, їжі, ліків на позиції, де по землі не дістатися, та у дистанційному мінуванні.